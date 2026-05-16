菅井友香（30）が15日、都内で、中村ゆりか（29）とのダブル主演映画「チェイサーゲームW水魚の交わり」（太田勇監督）初日舞台あいさつに出席した。24年にテレビ東京系で放送されたドラマシリーズの待望の映画化に、菅井は「今日まで半信半疑だった」というが「初めてのダブル主演ドラマが映画になってうれしいです」。この日はサプライズで娘役の岡本望来（14）から手紙を読まれ、中村も「岡本さんがいないと成り立たなかった