上半期の女王決定戦となるＧ?ヴィクトリアマイル（東京・芝1600ｍ）が５月17日に行なわれる。同レースに向けて重要な前哨戦となっているのが、Ｇ?阪神牝馬Ｓ（阪神・芝1600ｍ）だ。実際、過去10年の結果を振り返ってみると、阪神牝馬Ｓ組が４勝を挙げ、２着に３回、３着に５回も入っている。そして今年、その注目の阪神牝馬Ｓ（４月11日）を制したのが、１番人気のエンブロイダリー（牝４歳）。昨年のＧ?桜花賞（阪神・芝160