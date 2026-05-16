読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！バイト先の気になる先輩について、仲のいい友人に恋愛相談をしていた主人公。しかし、味方だと思っていた友人から思いもよらない事実を打ち明けられ、事態は予想外の方向へ進んでいきます……。頼れる相談相手の友人に覚えた違和感私は大学に通いながら、駅前のコンビニエンスストアでアルバイトをしていました。そこには、仕事ができて面倒見もいい、少し年上の先輩がいました。