1968年ポルシェ911シュポルト・マティックポルシェ911を2ペダルで楽しめるように追加されたのがシュポルト・マティックである。【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #081968年ポルシェ911シュポルト・マティック編全2枚フルオートマティックではなくクラッチを電磁制御するもので、シフト操作は手動で行い、エンジンとギアボックスの間にシフトショックを低減するためにトルクコンバーターを介する。シフトレバーに触れ