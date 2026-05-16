夏のおしゃれを快適に楽しみたい大人女子に注目してほしいのが、BIRKENSTOCKの人気トングサンダル「GIZEH」の新作モデル。軽量で水に強いEVA素材に、存在感たっぷりの半透明ビッグバックルを組み合わせた「GIZEH BIG BUCKLE EVA」が登場しました。ファッション性と機能性を兼ね備えた一足は、海辺のお出かけから街歩きまで幅広く活躍してくれそうです♪ 軽やかさと洗練感を両立 1983年に誕生したBIRKENSTOCKの「GIZEH」は、