スポルティングのMF守田英正＝4月（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーのポルトガル1部リーグ、スポルティングのMF守田英正は15日、今季限りで退団することを交流サイト（SNS）で表明した。ポルトガル語で「このクラブの歴史の一部を担えたことを非常に誇りに思う。このサイクルはあと10日で終わる」などと記した。大阪府出身で31歳の守田はJ1川崎からサンタクララ（ポルトガル）を経て、2022年夏に同国の強豪スポルテ