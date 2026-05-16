この週末は暑さのレベルがアップします。25℃以上の夏日の所だけでなく、30℃以上の真夏日になる所が続出して、今年一番多くなりそうです。きょう、列島は目立った雲がなく、広い範囲で晴れている様子がわかります。週末はこの晴れのエリアで、全国的にお出かけ日和になるでしょう。ただ、暑くなります。きょうの最高気温の分布をみると、オレンジ色の夏日のエリアが広い範囲に広がっています。きょうは今年初めて500か所以上で夏