プロ野球セ・リーグは15日、3試合が行われました。3位DeNA対4位の巨人は両チーム無得点の5回、キャベッジ選手がソロホームランを放ち巨人が先制。さらに井上温大投手が犠牲フライで2点を挙げました。先発の井上投手は8回無失点、9回はライデル・マルティネス投手が0点に抑えDeNAに勝利しました。首位・ヤクルトは2点リードの7回に荘司宏太投手が中日の板山祐太郎選手に満塁ホームランを浴び、逆転を許します。それでも8回に岩田幸