結婚して15年目を迎えた40代のAさんは、2人の子供の育児と家事に追われ、自分のことは常に後回しの毎日を送っていました。そんなある夜、意を決して夫に甘えようとしたAさんに夫は冷たく「悪いけど、もうお前のことを女として見られないんだ」と言い放ちました。【漫画】「なぜそんなに太ってるのですか？」5年間婚活…結果が出ない女性に放った痛烈セリフド直球発言の真意とは？その一言によりAさんは「私にはもう魅力がないの