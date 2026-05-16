花粉、黄砂、積雪深情報の表示も可能に！パイオニアは2026年5月14日、同社が提供するスマートフォン専用カーナビアプリ「COCCHi（コッチ）」のプレミアムプランで、天気情報機能を拡充すると発表しました。このアップデートは5月下旬に実施されます。拡充される機能の内容は、ピンポイント天気表示、天気通知機能、気象情報、天気地点表示の4つです。【画像】拡充された天気情報に関する機能を画像で見るピンポイント天気表