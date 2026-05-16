高島誠トレーナー「右投げ右打ちの強打の内野手は、かなり希少」右投げ左打ちは昨今、多くの選手に選ばれるスタイルだが、必ずしも全員に合っているわけではない。左打席の方が一塁ベースまでの距離が近いこともあり、打率を考慮すると左打ちの方が有利という声も根強い中、個々の特性を優先すべきという意見もある。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんが、少年野球を含めた“右投げ右打ちの希少性”