俳優・歌手の川崎麻世（※崎＝たつさき、63）が13日、自身のインスタグラムを更新。プライベートでタレントの王林（28）と遭遇したことを、写真とともに明かした。【写真】「足長〜〜〜い」王林との“プライベートショット”を披露した川崎麻世川崎は「芸能人と出逢える街、原宿表参道のスオッチで気になる時計を見ていると、いきなり背後から声をかけて来た芸能人がいました ミュージカルでも共演した王林です！久しぶり会え