フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が１５日に放送され、ゲストにスタジオが沸いた。この日のゲストは俳優の山下智久と女優・福原遥の「正直不動産」コンビ。スタジオの外観覧にも「人類のキセキ」「顔面国宝」などのパネルを持ったファンが駆けつけて騒然となった。金曜レギュラーのお笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子もオープニングからソワソワ。「（山下のことが）好きなんでしょ？」と聞かれ