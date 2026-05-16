実話を基にした映画「ビリギャル」（２０１５年）のモデルとなり、第１子女児を出産した小林さやかさんが、子育ての様子をアップした。１６日までに自身のインスタグラムを更新し「あっという間にすぎていく、幸せな日々」と題して投稿。「忘れたくないと思う一瞬が１日にたくさんあるけど、もはや１か月前のことを思い出せないくらいものすごいスピードで成長している娘」と子どもの成長を実感。「母や友人たち、仕事の仲間