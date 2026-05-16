歌舞伎俳優・市川團十郎が１５日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・後１１時）に出演した。司会の笑福亭鶴瓶に「團十郎になられてから初めての出演」と紹介されると、「そうですね」とうなずいた團十郎。「１０代くらいの時からご一緒したりしてますからね」という鶴瓶に團十郎は「かわいがっていただいて。色々…あの〜やっちゃいけないことを色々教わりました」とぶっちゃけ。これに鶴瓶が「うるさいな！」と苦