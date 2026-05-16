元テレビ東京でフリーの鷲見玲奈アナウンサーが、１６日までに自身のインスタグラムを更新。白のコーディネートを披露した。「こちらは先日の司会のお仕事の時の衣装」とつづり、白のふわふわのノンスリーブトップスに白のひらひらスカートでパンプスを履いた白のワントーンコーデ姿をアップした。この投稿には「良き良き」「ぐぅ〜！」「夏の衣装ですね」「本当に素敵」「Ｖｅｒｙｌｏｖｅｌｙ！」「相変わらずかわいい」