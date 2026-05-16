『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！ 小柴あいりが、5月11日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』21号に登場！ 小柴あいり ©横山マサト／集英社 【プロフィール】小柴あいり（こしば・あいり）2003年8月7日生まれ大阪府出身アイドルグループFES☆TIVEのメンバー。5月16日（土）に神奈川・横須賀のうみかぜ公園野外特設会場でFES☆TIVE主催の野外アイ