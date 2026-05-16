132年前の今日、すなわち1894年5月16日、一世を風靡した評論家で詩人の北村透谷が、25歳の若さで縊死した。その透谷が引き起こした有名な論争が、「人生相渉（そうしょう）論争」である。自らの能力を、国家や政治のために捧げるべきか、超俗的な精神活動に使うべきか――明治日本の文学界を二分した大論争のゆくえとは？ 文学研究者で、上智大学教授の木村洋さんの新刊『「蒲団」の時代：自然主義とは何だったのか』（新潮