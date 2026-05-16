©ABCテレビ 沖縄県辺野古沖で小型船が転覆し、修学旅行中だった女子生徒と船長が死亡する事故が起こってからおよそ２カ月。この間、さまざまな安全管理の欠如が露呈している。転覆した2隻は、普天間基地の辺野古移設に反対する市民団体が運航する抗議船だった。客を乗せる事業登録をしておらず保険の補償も十分にできない状態で、乗船名簿もなし。問題は学校側にも。当日は引率教員が船に同乗せず事前の下見もなく、抗議船