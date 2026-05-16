通算3アンダーの松山英樹＝15日（ゲッティ＝共同）【ニュータウンスクエア（米ペンシルベニア州）共同】男子ゴルフのメジャー第2戦、全米プロ選手権は15日、ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンクGC（パー70）で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー、1ボギーの67で回り、通算3アンダーの137で3位に浮上した。トップとは1打差。初日首位だった久常涼は73と落とし、イーブンパーの22位に後退