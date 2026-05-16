長さ2メートルを超える巨大蛇行剣が見つかった奈良市にある古墳の発掘調査についてです。今回カメラの前で再び、大発見がありました。見つかったのは3枚の鏡。そこから謎に包まれた古代の歴史の解明に繋がるのでしょうか。【写真を見る】「巨大蛇行剣」の古墳で再び大発見 “卑弥呼の鏡”三角縁神獣鏡が…“謎の4世紀”に迫る【報道特集】巨大蛇行剣の古墳で新たな調査巨大蛇行剣。蛇のように屈曲した、長さ2メートル37センチの剣