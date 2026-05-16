ベルギーサッカー協会は15日、北中米ワールドカップに臨むベルギー代表メンバーを発表した。「黄金世代」と呼ばれるGKティボー・クルトワ(R・マドリー)、MFアクセル・ビツェル(ジローナ)、MFケビン・デ・ブライネ(ナポリ)、FWロメル・ルカク(ナポリ)の4選手が4大会連続のW杯メンバー入りを果たした。2000年以降に生まれた若手選手も各ポジションでタレント層が厚く、23歳のFWジェレミ・ドク(マンチェスター・C)と24歳のMFアマ