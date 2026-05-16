【プレミアリーグ第37節】(ヴィラ・パーク)アストン・ビラ 4-2(前半1-0)リバプール<得点者>[ア]モーガン・ロジャーズ(42分)、オリー・ワトキンス2(57分、73分)、ジョン・マッギン(89分)[リ]フィルヒル・ファン・ダイク2(52分、90分+2)<警告>[ア]マティ・キャッシュ(39分)、オリー・ワトキンス(45分+3)、ジョン・マッギン(66分)[リ]ジョー・ゴメス(62分)観衆:43,033人└遠藤不在のリバプール大敗で5位転落…アストン・