[5.15 プレミアリーグ第37節 アストン・ビラ 4-2 リバプール]プレミアリーグは15日、第37節を行い、MF遠藤航所属のリバプールがアストン・ビラに2-4で敗れた。勝ち点で並ぶ直接対決を制したアストン・ビラが4位に浮上し、2シーズンぶりのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場権獲得が決定。一方のリバプールは3試合勝ちなしとなり、欧州CL出場を決め切れなかった。なお、同日に日本代表W杯メンバー入りが決まった遠藤は引き続き