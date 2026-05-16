プレミアリーグ 25/26の第37節 アストンビラとリバプールの試合が、5月16日04:00にヴィラ・パークにて行われた。 アストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、モーガン・ロジャース（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはコーディ・ガクポ（FW）、リオ・ヌグモハ（FW）、アレクシス・マク