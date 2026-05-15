「ロクシタン（L’OCCITANE）」が、猛暑や梅雨時期に蒸れやすい頭皮や髪を爽快に導く、ミント香るドライシャンプー「ファイブハーブス ピュアフレッシュネスドライシャンプーミスト」（限定品、80mL 3960円）と、頭皮用スクラブ「ファイブハーブス ピュアフレッシュネス ディープスカルプクレンジング」（限定品、150mL 4400円）を5月27日に発売する。【画像をもっと見る】ファイブハーブス ピュアフレッシュネスドライシャン