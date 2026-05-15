「レイバン（Ray-Ban）」が、スター・ウォーズと協業した「レイバン｜スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー コレクション」を発売した。映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の公開に先駆け、レイバン公式オンラインストアで取り扱っている。レイバン取り扱い店舗では5月中旬の販売開始を予定している。【画像をもっと見る】 同コレクションでは、作中のキャラクター、マンダ