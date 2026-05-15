「エルメス（HERMÈS）」が、「ROUGE HERMÈS POPUP EVENT―ルージュ エルメス ポップアップイベント」を銀座ソニーパークで5月24日まで開催している。エルメスブティック以外でポップアップイベントを開催するのは初となる。【画像をもっと見る】イベントは、2020年のビューティコレクション立ち上げから、メゾンのアイコニックな存在であるリップスティック「ルージュ エルメス」にフォーカス。歴代のリミテッドエデ