お笑いタレントで吉本新喜劇座員の高橋靖子が11日にInstagramを更新。新調した証明写真を公開し、その整いすぎた顔面に反響が寄せられている。【写真】足長い！吉本新喜劇美女の金髪ギャルJK姿高橋は1967年5月26日生まれの58歳。80年代より東映京都の専属女優として活動するも、1997年に一度引退。その後1999年にオーディションを経て、新喜劇に入団を果たし、美形を活かした永遠のマドンナ役で出演している。そんな高橋が