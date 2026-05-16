気象予報士の穂川果音が14日にInstagramを更新。美しさあふれる近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」水着姿も「魅力的」（15枚）170cmと抜群のスタイルを誇る穂川。普段から、圧倒的に魅力あふれる近影をSNSに投稿し、注目を集めている。昨年は水着姿を披露し話題を呼んだ。今回は、東京タワーをバックにしたオフショットを公開。「鎖骨を出す