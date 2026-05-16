AKB48が第22期生オーディションを開催している。レジェンドOGの参加が話題となった2025年の20周年イヤーを経て、渡辺麻友さん以来12年ぶりとなる2作連続センター・伊藤百花の躍進など、いま再び注目を集めるAKB48への扉を開く機会だ。68枚目シングルで初の選抜入りを果たしたグループ最年少の20期研究生・近藤沙樹と、韓国での練習生経験を持つ21期研究生・森川優の2人に、オーディションの思い出や今のAKB48の魅力を語ってもら