物価高が続いている現在、節約は非常に大切です。しかし、常識を外れた節約は周囲に迷惑をかけることも少なくありません。これは筆者の友人・M加が経験した非常識なママ友とのエピソードです。 ママ友・Kさん 私には小学6年生の娘がいます。普段から親しくしているママ友のグループは全部で8人。もともと幼稚園が一緒で仲の良かったグループに、何人かが加わる形となっていました。 私が少しお付き合い