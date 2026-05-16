岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第5話が15日に放送され、31年前の両親殺害事件に関する新たな情報が明らかになると、ネット上には「調べれば調べるほど闇」「思ったよりヤバい」「不穏が増していく」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】SNS上で「怪しい」の声が相次いだ辛島夫妻『田鎖ブラザーズ』第5話より田鎖