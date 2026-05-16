愛知県に住むフィリピン人の女性を縛り監禁したとして、ベトナム人の男が逮捕されました。ベトナム国籍のホアン・ヴァン・フォン容疑者(29)は、今月13日頃から15日にかけて埼玉県東松山市の建物で愛知県に住むフィリピン人の女性(23)を紐で縛るなどして監禁した疑いが持たれています。今月8日、「妻が帰宅しない」などと女性の内縁の夫から110番通報があって警察が捜査していたところ、15日午前、監禁先から女性が自力で逃げ