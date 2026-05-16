甘辛 みつさんの漫画「甘辛家のバタバタ熱性けいれん！」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む風邪気味で発熱していた息子。回復してきたかなと思った日の夜、突然けいれんを始めて…という内容で、読者からは「突然のことだから、怖い！」などの声が上がっています。初めて目の当たりにした“熱性けいれん”甘辛 みつさんは、インスタグラムで育児漫画など発表しています。甘