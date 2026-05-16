W杯に臨む日本代表メンバー26人が発表された日本サッカー協会（JFA）は5月15日、都内で北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表した。左太もも裏を負傷したイングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表MF三笘薫は、無念のメンバー外となった。森保監督が苦渋の決断を下した。「三笘はこの北中米W杯に向けて自分の力を最大限に伸ばすことにチャレンジした中で、日本代表のチーム力を上げるという