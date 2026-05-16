トランプ米大統領、ドイツのメルツ首相（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】ドイツのメルツ首相は15日、留学や就職のため米国へ渡航することを勧めないと語り、トランプ政権を批判した。「米国の大ファンだが、今は称賛する気持ちになれない。自分の子供らに米国へ行って教育を受け働くよう勧めることはしない」と述べた。イラン情勢を巡り米独関係はぎくしゃくしており、トランプ大統領が反発する可能性がある。ドイツのメディ