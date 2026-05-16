“生活習慣病の総合デパート”「オジ記者」が認知症外来専門医の内野勝行先生に弟子入り。認知症にまつわる誤解を正し、中高年から実践したい予防法を学ぶ。最近、よく聞く「スマホ脳」。スマホは脳に優しくないイメージが強いが、内野先生は中高年に向けて「もっとスマホを使おう」と、提唱する。しかも、忘れたらすぐ検索機能を使って良いという。ガラケー世代のオジ記者にスマホを認知症予防の“味方”にする方法を伝授