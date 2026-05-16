歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が15日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）に出演。父が亡くなる直前に遺した手紙の内容を明かした。【写真】2013年に66歳で亡くなった十二代目市川團十郎さん2022年に十三代目市川團十郎白猿を襲名し、さらなる飛躍を続ける團十郎だが、一度だけ父である十二代目市川團十郎から手紙をもらったことがあると明かした。團十郎は当時を振り返り、「父がその映像を見て。病室から