“セットアップスタイル”。当然ですが上下揃えて着るモノなので、統一感が生まれやすく簡単にしゃれた雰囲気が纏えるアイテム。また、セパレートでも使えるモノも多く、それぞれで違う着こなしが楽しめるのも大きな魅力です。頼りにしている人も多いのではないでしょうか。 ▲DC Shoes「26 WORKERS SHIRT SS」（7920円）個人的にセットアップは服を購入するうえでとても良い選択肢のひとつだと思っています。最初は少し気恥ずかし