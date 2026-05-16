仕事で思うようにいかないとき、評価されていないと感じるとき、「向いていないのかも」と思うことはないだろうか？ 本当に向いていないのであれば、キャリアチェンジを検討したいところだ。「この仕事、辞めようかな……」と悩んでいる人におすすめなのが『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。人生にブレイクスルーを起こし、別人級に成長することができる「すごい習慣術」を網羅している