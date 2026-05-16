パイオニアは、Dolby Atmosに対応するディスプレイオーディオ「DMH-SF1000」を5月に発売する。希望小売価格はオープン。 同機種は、これまで一部の対応車両に限定されたDolby Atmosの再生を、既存の車両でも楽しめるという。 Dolby Atmosの空間オーディオ技術と、パイオニア独自の車室内音場最適化機能「オートタイムアライメント＆オートイコライザー」を組み合わせ、多くの