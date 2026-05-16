三笘の不在は間違いなく大きな痛手だ(C)Getty Images苦渋の決断だ。5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表の登録メンバー26人が発表され、9日のリーグ戦で左ハムストリングを痛めていた三笘薫は、無念の選外。約1か月後に開幕が迫る中で飛び込んできたこのニュースは、海外メディアにも大きな衝撃を与えている。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映