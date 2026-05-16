ワールドカップを横目に、ハーフタイムショーの必要性を説くインファンティーノ会長（右）。シャキーラ（左）ら豪華アーティストを招く同イベントは注目度も高いが…(C)Getty Images一世一代の檜舞台を彩る“ショータイム”は、サッカー界に必要か否か。現地時間5月14日に豪華出演者も決まった北中米ワールドカップ（W杯）決勝戦でのハーフタイムショーを巡って議論が巻き起こっている。【動画】え？なんでいるの？トランプ大