All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、埼玉県在住36歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：低位株スキー年齢性別：36歳男性同居家族構成：本人のみ居住地：埼玉県住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：正社員年収：380万円現預金：556万円リスク資産：350万円「SBJ銀行の定期預金を利用。金利の高さは最高水準」現預金の管理について「