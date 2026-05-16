16日(土)は全国的に晴れ、広く行楽日和となるでしょう。本州付近は急な雷雨となる可能性は低めで、折り畳み傘なしでも外出できそうです。日中は気温が上がり、関東から西は広く25℃以上の夏日、山陽や九州では30℃以上の真夏日となる所があるでしょう。東北も内陸を中心に25℃を超え、盛岡で30℃など今年一番の暑さとなる所がある予想です。夕方以降、北海道は雲が増え、道北は一時的に雨の降る所もありますが、大きな天気の崩れは