スペースXのロゴ＝4月、米カリフォルニア州（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】ロイター通信は15日、米実業家イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業スペースXが、早ければ6月12日にも米ナスダック市場へ上場する方向で検討していると報じた。事情に詳しい関係者の話として伝えた。史上最大とも言われる大型案件で、上場先の市場や時期に関心が集まっていた。ロイターによると、スペースXは新規株式公開の日程を前倒しし