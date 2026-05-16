日本サッカー協会（JFA）が15日、カナダ、メキシコ、アメリカの共同開催で行われるFIFAワールドカップ2026に出場するメンバー26人を発表。W杯日本代表メンバーとしては初選出となった鹿島アントラーズの早川友基選手が記者会見に臨みました。早川選手は選出されたことを受けて「ほっとしたというところもある。今まで日本代表の遠征があるたびに、自分はメンバーに入るか実はいつもドキドキしてて」と心境を明かし、「毎回活動でし