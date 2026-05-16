ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンの3歳の誕生日を祝う写真などを投稿し、ファンから多くの祝福の声が届いている。大谷は「Vサイン」＆「1」を指で表す2つの絵文字とともに「3歳」と書き込み、デコピンが“誕生日ケーキ”を食べる愛らしい姿や、元気いっぱいにジャンプする様子を動画とともにアップした。この投稿には「誕生日おめでとう、デコイ！」「可愛