今季2試合目の先発予定だったスネルドジャースは15日（日本時間16日）、敵地エンゼルス戦のスタメンを発表。先発予定だったブレイク・スネル投手が登板回避となり、ウィル・クライン投手が先発する。スネルはこの日が今季2試合目の登板予定だった。ILから復帰して先発した9日（同10日）のブレーブス戦では3回5失点（自責4）で負け投手となっていた。（Full-Count編集部）